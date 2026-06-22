Ситуация с бензином остается напряженной. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 22 июня 2026 года остается напряженной. На отдельных заправках ввели ограничения по отпуску топлива, часть АЗС временно прекратила обслуживание.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 22 июня 2026

- Перебои связаны с общей ситуацией в стране, удары по нефтеперерабатывающим объектам на западе России заставили регионы переходить на ручной режим распределения топлива. Объемы определяют по каждому получателю индивидуально, - комментирует губернатор Игорь Кобзев.

В первую очередь бензином и дизелем обеспечивают пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику. Власти уже сформировали заявки для малых и средних сельхозпроизводителей, их распределили по конкретным заправочным станциям.

Регион готовит сводную потребность в топливе на три месяца и направляет данные в федеральный штаб при Министерстве энергетики и ФАС. Жителей просят не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области, цена

Топливо на заправках есть, но не везде и с ограничениями. Ранее корреспондент КП-Иркутск выяснил, что на заправках БРК АИ-92 поднялся с 69,75 до 70,75 рубля, АИ-95 - с 73,35 до 74,35 рубля, АИ-100 - до 99,55 рубля, а дизель - с 89 до 90 рублей.

В сети «ОМНИ» все марки бензина прибавили по два рубля, дизтопливо стоит 91,5 рубля. На АЗС «Крайснефти» и «Роснефти» цены держатся стабильнее. «Крайснефть» продает АИ-92 за 71,75 рубля, АИ-95 - за 75,35, АИ-98 - за 99,99, дизель - за 91,5 рубля. «Роснефть» предлагает АИ-92 по 64,40 рубля, АИ-95 - по 68,05, АИ-100 - по 93,55, дизтопливо - по 84,60 рубля.

По данным Росстата на 15 июня, Иркутская область сохраняет позиции одного из самых дорогих регионов Сибири по стоимости бензина. Средняя цена литра бензина в регионе приблизилась к 69 рублям, тогда как по Сибири - чуть больше 67 рублей. Цены продолжают меняться, точную стоимость лучше уточнять непосредственно на АЗС перед заправкой.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 22 июня 2026.

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