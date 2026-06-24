В Иркутской области проверили более 300 иностранцев Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Сотрудники СУ СК России по Иркутской области совместно с полицией и Росгвардией провели профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства. Проверили предприятия, кафе, хостелы, торговые точки и другие места, где могут находиться иностранцы, сообщили в СУ СК России по Иркутской области. Всего проверили более 300 иностранцев в Иркутске, Саянске, Усть-Кутском и Эхирит-Булагатском районах.

В Усть-Кутском районе нашли двоих иностранцев, работавших без разрешительных документов. На них составили протоколы за незаконную трудовую деятельность. В Зиминском районе выявили ещё одного нарушителя - он работал без патента повторно. Его поместили в спецприёмник для решения вопроса о депортации. Также нашли факты предоставления ложных сведений при миграционном учёте.

В Иркутской области проверили более 300 иностранцев

Следователи провели профилактические беседы с теми, у кого заканчивался срок пребывания.

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