В Братске водитель сбил женщину с дочерью на пешеходном переходе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Братске накануне вечером напротив дома №2 по улице Баркова 29-летний водитель Toyota Corolla сбил двух пешеходов — 46-летнюю женщину и её 17-летнюю дочь. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Обе пострадавшие получили множественные ушибы и ссадины и обратились за медпомощью. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Братска.

С начала года в Братске зарегистрировано 19 ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибли и 21 получил травмы, включая 10 детей и подростков. Только за прошедшую неделю инспекторы остановили 23 водителей за непредоставление преимущества пешеходам — штраф за это нарушение составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

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