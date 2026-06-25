В Иркутской области выявили незаконный вылов рыбы в нерестовый период Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области в рамках операции «Нерест-2026» полицейские выявили факт незаконного вылова рыбы. В Качугском районе местный житель на безымянном острове озера Очеуль использовал резиновую лодку и рыболовные сети в запрещённый для вылова период.

- Нарушитель добыл больше 100 рыб — среди них окуни, караси и щуки, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Улов и орудия лова изъяты. Проводится проверка, по результатам которой решат, какое наказание понесёт браконьер.

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