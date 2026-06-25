В Братске при пожаре пострадал 62-летний мужчина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Братске в садоводстве «Мичуринец» ночью загорелся дощато-засыпной дом. Сигнал о пожаре на улице Четвёртой поступил спасателям 24 июня в 01:33. К моменту прибытия расчётов строение было уже полностью охвачено огнём изнутри.

В доме находился 62-летний мужчина - он крепко спал, очнулся он только от запаха дыма и понял, что выйти через дверь уже нельзя. Ему удалось выбраться через окно, но он получил серьёзные ожоги. Пострадавшего госпитализировали.

- На тушении работали три автоцистерны и девять пожарных. Открытое пламя сбили за 9 минут, но дом выгорел полностью - площадь пожара составила 35 квадратов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправной проводки, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

За сутки в регионе случилось 20 пожаров - в основном из-за неосторожности с огнём. Спасатели напоминают: проверяйте электропроводку и состояние печей, не оставляйте их без присмотра.

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