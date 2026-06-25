13 лесных пожаров продолжают тушить в Иркутской области 25 июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За 24 июня 2026 в лесах Приангарья справились с тремя пожарами. Их обнаружили и потушили в один день, площадь составила чуть больше четырех гектаров. Еще один очаг на 11 гектарах потушили в Нижнеудинском районе, он перешел с прошлых дней. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

- Всего на тушении работали почти 200 человек и 35 единиц техники. Из-за того что большинство пожаров находится в труднодоступных местах, огонь тушат в основном вручную, а людей и грузы доставляют вертолетами. С воздуха за обстановкой следили 15 самолетов, общий налет превысил 77 часов, - добавили в правительстве.

На утро 25 июня продолжают тушить 13 пожаров. Три из них уже взяты под контроль в Казачинско-Ленском, Катангском и Чунском районах, их площадь почти 37 гектаров. Еще десять действуют в Бодайбинском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Чунском районах общей площадью почти 326 гектаров. Ситуацию мониторят 125 групп и 17 самолетов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, жителей просят строго соблюдать запреты и беречь лес.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об избиении подростками 11-летней девочки появились новые подробности.