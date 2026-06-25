Модернизированный Як-130М совершил первый полет в Иркутске. Фото: ПАО "ОАК".

Опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М впервые поднялся в небо с Иркутского авиационного завода. Машину пилотировал экипаж из двух летчиков-испытателей. Полет длился около 50 минут на высоте до двух километров и скорости до 600 километров в час. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, замечаний к самолету нет, все задачи выполнили полностью.

- Як-130М создали на базе хорошо известного Як-130, но по характеристикам это совершенно новая машина. Внешне он похож на предшественника, однако внутри серьезно переработан с учетом реального боевого опыта. Самолет получил современную радиолокационную станцию и расширенный комплекс вооружений, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Теперь это не просто учебная машина, а фактически легкий истребитель, способный решать боевые задачи днем и ночью в любую погоду, - отметили в Ростехе.

В числе целей - наземные объекты, воздушные цели и даже тяжелые беспилотники. В ноябре 2025 года прототип уже показывали на выставке в Дубае, и интерес к машине проявили несколько стран.

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