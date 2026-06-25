В Иркутскую область прибыли туроператоры и блогеры из Китая и Индии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область встречает делегацию туроператоров и блогеров из Китая и Индии. Тур для них организован в рамках международной программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию», в которой в 2025 году победила команда Приангарья.

Мероприятие прошло при поддержке Россотрудничества и координации агентства по туризму региона, а также местного предпринимательского сообщества.

Гостям предстоит двухдневная программа: топовые достопримечательности Иркутска, музеи, знакомство с бурятской культурой, поездка на Байкал с катанием на катере, эко-экскурсия и даже мастер-класс по растопке самовара и завариванию сибирского чая. Ключевой темой тура стало историческое наследие Великого Чайного пути - древней торговой артерии, веками связывавшей страны.

- В 2025 году регион посетили более 45 тысяч путешественников из Китая - турпоток вырос в полтора раза по сравнению с 2024-м. Гостей из Индии стало в 4,5 раза больше, - сообщили в правительстве Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Иркутске 16-летний старшеклассник под влиянием мошенников собрал и передал курьеру ювелирные украшения и 35 тысяч юаней на общую сумму 1,8 млн рублей. Благодаря оперативной работе полиции 19-летний курьер, приехавший из другого города, был задержан, а похищенные ценности вернули семье. Читайте подробнее.