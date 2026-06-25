В Вихоревке вскроют капсулу времени, заложенную 25 лет назад

Капсулу заложили выпускники 2001 года, адресовав послание выпускникам 2026-го. Фото: Ольга ЮШКОВА.

28 июня в Вихоревке произойдет событие, которое соединит сразу две эпохи. В честь 100-летия района на площади Братского центра культуры вскроют «Капсулу времени». Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского поселения, ее заложили выпускники 2001 года, адресовав послание выпускникам 2026-го. Ровно четверть века назад молодые люди, стоявшие на пороге взрослой жизни, оставили потомкам свои мысли, надежды и мечты.

- Церемония начнется в 15:30. У всех желающих будет уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать, что хотели сказать ребята из начала 2000-х своим сверстникам из будущего, - рассказали в администрации.

Организаторы приглашают жителей и гостей района приходить целыми семьями, чтобы дети тоже увидели, как важна связь поколений. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории района.

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