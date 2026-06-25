Жительницу Боханского района оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Осужденная заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Боханского района зарегистрировала в своем доме строителей-иностранцев, хотя те никогда там не жили. Суд признал ее виновной и назначил крупный штраф. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и МВД региона.

- Схема вскрылась в ходе проверки полиции. С июня по июль 2025 года 48-летняя подсудимая, которая сама занималась строительством и ремонтом, подала в миграционную службу документы на иностранцев. В уведомлениях она указала, что все семь человек будут жить вместе с ее родителями в доме в селе Александровское, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Компетентные органы потеряли возможность отслеживать реальные передвижения иностранцев. Против женщины завели уголовное дело о фиктивной постановке на миграционный учет. Боханский районный суд учел позицию гособвинителя и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об избиении подростками 11-летней девочки появились новые подробности.