Больше 4,4 тысячи семей Иркутской области получили маткапитал с начала года. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года сертификаты на областной материнский капитал получили 4414 семей из Приангарья. Эту меру поддержки предоставляют при рождении или усыновлении второго ребенка, а также на третьего, если второй и третий родились, начиная с 2024 года. С того же года решение о выдаче сертификата принимают автоматически, без заявлений, на основании данных о регистрации рождения.

- Размер областного маткапитала ежегодно индексируют, с 1 апреля 2026 года он составляет чуть больше 162 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, ремонт жилья, покупку земельного участка для строительства или огородничества, а также на образование детей и социальную адаптацию ребенка-инвалида, - напомнили в региональном правительстве.

Кроме того, предусмотрена ежегодная денежная выплата. Действие областного материнского капитала теперь установлено бессрочно. Всего с начала программы в регионе выдали почти 83,2 тысячи сертификатов, а распорядились средствами почти 49 тысяч семей.

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