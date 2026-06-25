В двух округах Иркутска продлили отключение горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловского и Октябрьского округов Иркутска 10 дней обходились без горячей воды. Отключение было плановым, специалисты предупреждали заранее. Планировалось, что все ремонтные работы будут завершены к 25 июня 2026, однако возникли неполадки.

- Плановые гидравлические испытания тепловых сетей завершены, во многих домах уже сегодня появится вода. Но на некоторых участках выявлены дефекты. Ведутся срочные ремонтно-восстановительные работы, поэтому в ряд домов горячая вода вернется чуть позже, - написал оператор тепловых сетей.

Все адреса, где работы продолжаются, представлены в фотокарточке. Если вы не нашли там номер своего дома, но и горячей воды у вас так и нет, то не паникуйте. Для начала обратитесь в управляющую компанию. Учтите, что нужно время на заполнение внутридомовой системы.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Напомним, гидравлические испытания проводятся для того, чтобы зимой 2027 не возникло проблем во время отопительного сезона. Специалисты просят набраться терпения, работы продолжаются.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что спустя почти 30 лет мужчина вспомнил фразу, которая помогла поймать убийцу его матери. Читайте подробности.