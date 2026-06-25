Для спецтранспорта в Иркутской области выделят отдельные часы на заправках. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье на заседании оперативного штаба по топливообеспечению предложили ввести отдельные часы для заправки машин спецслужб. В первую очередь это касается скорой помощи, аварийных служб, общественного транспорта и спецмашин, которые вывозят мусор. Им должны отдавать приоритет при заправке. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.

- Решение уже выработали, теперь его будут прорабатывать. Параллельно продолжается сбор данных о работе всех операторов топливного рынка, эту информацию оперативно передают в федеральный центр, чтобы и крупные, и небольшие АЗС получали топливо в полном объеме, - добавили в пресс-службе правительства.

Отдельный вопрос - доставка уже закупленного топлива. Восточно-Сибирская железная дорога помогает региону, обеспечивая приоритетное движение вагонов с горючим. Все участники штаба продолжают совместную работу, чтобы стабилизировать ситуацию. Водителей просят с пониманием отнестись к временным мерам.

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