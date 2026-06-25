Стоимость поездки в муниципальных автобусах и электрическом транспорте составит 45 рублей. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Муниципальный перевозчик «Иркутскавтотранс» обратился в администрацию с просьбой о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Иркутска с 1 июля 2026. Предложение прошло экспертизу и согласовано с прокуратурой.

Сколько будет стоить поездка в общественном транспорте Иркутска с 1 июля 2026

Стоимость поездки в муниципальных автобусах и электрическом транспорте составит 45 рублей.

- Наша основная задача - не допустить остановки работы предприятия, выполнять обязательства перед жителями. Еще до повышения цен на топливо экономически обоснованная стоимость проезда составляла более 80 рублей, - сообщил директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.

Почему повысили стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска с 1 июля 2026

По его словам, больше 80% от повышения тарифа всегда направляют на зарплаты сотрудникам, особенно на фоне дефицита водителей. Ситуацию усугубил резкий скачок цен на дизельное топливо и запчасти (кстати, о том, как обстоит ситуация с бензином в регионе, КП-Иркутск писала здесь).

Колмаков также отметил, что при прежней цене на аукцион по новому контракту не заявился ни один участник. Чтобы сохранить движение транспорта, предприятию придется оптимизировать расходы и приостановить проекты развития.

- Мы стараемся максимально сдерживать стоимость проезда, но повышение тарифа в текущей ситуации экономически обосновано. Это давно назревшая тема в связи с ростом стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей, значительным повышением минимального размера оплаты труда. Важно понимать: наша главная цель - не допустить сбоев в работе пассажирского транспорта, сохранить все маршруты, - прокомментировал заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.

Вот такое повышение стоимости проезда в общественном транспорте Иркутска с 1 июля 2026 года ждет сибиряков.

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