Губернатор озвучил ситуацию с бензином в Иркутской области на 25 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Иркутской области 25 июня 2026 - на контроле оперативного штаба. Все участники рынка на связи, а самые острые вопросы уже переданы в федеральный центр.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 25 июня 2026

На совещании с Минэнерго РФ губернатор Игорь Кобзев обозначил ситуацию с топливом в Иркутской области. По итогам видеовстречи в Москву ушло официальное обращение с полным анализом происходящего. А главное - сводная заявка от независимых операторов на бензин и дизель на июль, август и сентябрь.

- Приоритетное внимание сейчас отдаём обеспечению топливом транспорта, от работы которого зависят жизненно значимые сферы: пожарные машины, скорая помощь, коммунальные и оперативные службы, общественный транспорт, - подытожил заместитель председателя правительства региона Александр Анчугин.

Есть ли топливо на заправках и в аэропорту в Иркутске и Иркутской области?

На заправках, как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, топливо есть, но не везде, и с ограничениями.

В правительстве попросили жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам на АЗС и планировать дальние поездки заранее.

Отдельно решили вопрос с авиатопливом: иркутский аэропорт полностью обеспечен. Теперь власти на связи с Минтранспорта РФ и Росавиацией по обеспечению малых аэропортов - для выполнения социально важных перевозок. Параллельно на контроле находится северный завоз.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 25 июня 2026.

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