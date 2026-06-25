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НовостиОбщество25 июня 2026 13:47

Количество наркопреступлений в Иркутской области снизилось почти на 22%

Только за 2025 год из незаконного оборота изъяли больше 160 килограммов запрещенных веществ
Татьяна ИВАНОВА
Количество наркопреступлений в Иркутской области снизилось почти на 22%.

Количество наркопреступлений в Иркутской области снизилось почти на 22%.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске на площадке обновленного пресс-центра «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Правоохранители подвели итоги антинаркотической работы в регионе. Цифры оказались обнадеживающими.

Число зарегистрированных наркопреступлений сократилось почти на 22%, а количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, упало почти на 60%. Однако параллельно специалисты фиксируют рост отравлений, а методы наркоторговцев становятся все изощреннее.

Только за 2025 год из незаконного оборота изъяли больше 160 килограммов запрещенных веществ, половина из которых синтетические наркотики. Работа по борьбе с этой угрозой продолжается в усиленном режиме. Еще больше подробностей можно найти на сайте КП-Иркутск.