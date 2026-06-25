Количество отравлений наркотиками в Иркутской области выросло почти в два раза. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске на площадке обновленного пресс-центра «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Полицейские подвели итоги работы и озвучили тревожные сигналы.

За пять месяцев количество отравлений запрещенными веществами в регионе выросло почти в два раза. Половина пострадавших - люди в возрасте от 36 до 45 лет.

- Мы создали специализированную группу сотрудников, которые нацелены на выявление лиц, сбывающих и поставляющих в наш регион тяжелые наркотические средства, - рассказала подполковник полиции Наталья Печерская. - Был перекрыт канал, задержан человек, который поставил в регион больше полутора килограммов опасного вещества. Учитывая, какой объем нужен для смертельного исхода, можно сказать, что мы спасли не одну тысячу жизней.

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