Водитель маршрутки в Чите ударил ножом пассажира, который не заплатил за проезд. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт из-за неоплаченной поездки закончился поножовщиной и уголовным делом. Как сообщает «АиФ-Забайкалье» со ссылкой на региональное МВД, все произошло днем 24 июня на улице Промышленной в Чите.

- 20-летний парень ехал в маршрутном такси и, по предварительным данным, вел себя агрессивно. Когда пришло время выходить, он покинул салон, так и не заплатив. Водитель выбежал за ним во двор жилого дома и нанес ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего быстро вычислили оперативники, - пишут журналисты.

Подозреваемому 55 лет, сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в общежитии на улице Маршала Конева обычный день вдруг оборвался криком: в одной из комнат нашли окровавленное тело. Погибшей оказалась 53-летняя агент по доставке пенсий. Читайте продолжение.