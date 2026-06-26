Мать из Иркутской области лишилась машины за передачу руля 16-летнему сыну Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области вынесли второй приговор за вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия.

- 43-летняя жительница Катангского района передала управление автомобилем своему 16-летнему сыну, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

В апреле текущего года школьник на Daihatsu Terios Kid был остановлен полицейскими в селе Ербогачена. Подростка привлекли к административной ответственности за езду без прав, а в отношении матери-собственницы иномарки завели уголовное дело.

Мировой суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства. В настоящее время аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении родителей подростков в Иркутском, Усольском и Нижнеудинском районах.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о 43-летней матери двоих детей из Иркутска, которая лишилась квартиры и 13 миллионов рублей из-за действий телефонных мошенников. Женщина под влиянием злоумышленников продала свою трехкомнатную квартиру, а все вырученные деньги перевела в криптовалюту, после чего осталась с двумя детьми без жилья. Читайте подробнее.