В Иркутской области суд взыскал 40 тыс с администрации за укус ребёнка собакой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент произошёл в селе Мальта Усольского района - животное напало на мальчика 2010 года рождения прямо возле его дома, ребёнок получил травму голени.

Как сообщает Байкал24, Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по заявлению граждан и подтвердила факт нападения безнадзорного животного на несовершеннолетнего .

Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего, и суд удовлетворил требования, взыскав с администрации Усольского муниципального района компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей .

Безнадзорное животное уже отловлено и направлено в специализированное учреждение на передержку. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры.

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