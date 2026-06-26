В Иркутске осуждены руководители стройфирмы за неуплату 22 млн налогов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 22 миллионов рублей. Фигурантами стали руководители организации по торговле стройматериалами и бухгалтер.

- В период с 2018 по 2020 год злоумышленники включили в налоговую отчётность фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными фирмами. Это позволило им незаконно заявить вычеты по НДС и не уплатить в бюджет крупную сумму, - сообщает прокуратура Иркутской области и СУ СКР по региону.

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому по 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права заниматься подобной деятельностью на 2 года. Их соучастница получила 2 года условно с испытательным сроком - 3 года.

На имущество фигурантов наложен арест для возмещения ущерба.

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