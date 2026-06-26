Выпускников Иркутской области ждут изменения в ЕГЭ по обществознанию Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российских школьников и их родителей ждут изменения в системе ЕГЭ. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, экзамен по обществознанию останется в нынешнем формате в 2027 году, но позже его содержание пересмотрят. Это связано с переходом на единые учебники: с 1 сентября 2026 года по ним начнут заниматься девяти- и десятиклассники, а для 11-х классов новые пособия введут с 2027-го. Напомним, что обществознание теперь изучают только в 9–11-х классах (ранее — с 6-го), а освободившиеся часы переданы истории.

- Ещё одно новшество — возможное появление ЕГЭ по арабскому языку. В Рособрнадзоре уточнили, что сначала экзамен должен пройти апробацию: тестирование планируют не ранее 2032 года, а полноценное включение в перечень предметов — не ранее 2033-го, - рассказала уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Таким образом, ближайшие выпускники Иркутской области могут не переживать: в 2027 году формат ЕГЭ по обществознанию останется прежним, а все нововведения будут внедряться постепенно.

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