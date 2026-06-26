Две девушки стали фигурантками дела о незаконном обороте банковских карт Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кудымкаре две местные жительницы 16 и 26 лет попали под следствие за незаконные операции с банковскими картами.

- Девушки, оказавшись в сложном финансовом положении, согласились на лёгкий заработок. За вознаграждение в размере 3 тысяч рублей каждая они передали неизвестным лицам доступ к своим банковским счетам и онлайн-кабинетам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как сообщает Бизнес-Класс, дальнейшем эти платёжные средства использовались для проведения неправомерных транзакций. Банк зафиксировал подозрительную активность и заблокировал счета.

В отношении обеих фигуранток заведены уголовные дела.

В настоящее время полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.

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