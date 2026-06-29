В Братске мужчина вынес из горящего дома 68-летнего соседа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером 26 июня в Братске произошёл пожар в садовом доме в СНТ «Моргудон».

- Сигнал о возгорании поступил в 22:14 по местному времени. На место выехали 11 пожарных и 4 единицы техники, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

24-летний Иван Тибияков вместе с женой находился дома, когда услышал крики на улице. Супруги вышли и увидели, что соседний дом охвачен огнём. Они сразу вызвали пожарных и с вёдрами воды побежали к месту пожара. От соседей Иван узнал, что внутри находится 68-летний мужчина. Не раздумывая, парень открыл входную дверь, в густом дыму нашёл пенсионера на полу, закинул его на плечи и вынес в безопасное место.

С ожогами нижних конечностей пострадавший был госпитализирован в городскую больницу. Площадь горения составила 20 квадратных метров, открытый огонь потушили. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

Сотрудники МЧС России напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и исправности электропроводки.

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