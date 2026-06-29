В Иркутской области полиция раскрыла два угона автомобилей

Угонщиков удалось задержать. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Сразу два угона раскрыли в Черемховском и Заларинском районах. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в обоих случаях владельцы сами оставили ключи в замке зажигания, чем и воспользовались преступники.

- Первый случай начался у магазина в Черемхове. Хозяин «Тойоты Аллион» познакомился с двумя выпившими парнями 21 и 29 лет, пригласил их в салон, там разговор перерос в конфликт. Мужчина вышел из машины, оставив ключи, а новые знакомые тут же пересели вперед и укатили в сторону Аларского района. Далеко уехать не получилось - водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Бросив покореженную иномарку у заброшенного здания, приятели вернулись в Черемхово на такси. Полицейские быстро вычислили обоих и завели уголовное дело за угон, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

В Заларинском районе случилась похожая история. Местный житель ночью припарковал «Тойоту Карину» возле гаража, ключи находились в замке зажигания, а сам он сидел в боксе. Через полчаса хозяин вышел - машины нет. Сначала попытался найти сам, потом обратился в полицию. Правоохранители в тот же день обнаружили брошенную иномарку за поселком со следами аварии. Подозреваемого установили. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

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