Экс-директора завода в Шелехове осудили за взятки в пять миллионов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Шелеховский городской суд вынес приговор бывшему директору по литейному производству одного из местных заводов. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, мужчина три года брал деньги от поставщиков, а взамен обеспечивал им стабильные заказы и закрывал глаза на бракованное сырье.

- С марта 2017 по февраль 2020 года он получил от представителей подрядной организации больше пяти миллионов рублей. За эти деньги он согласовывал допуск их продукции к использованию, организовывал закупки и принимал решения о возможности использовать сырье, которое не соответствовало требованиям, - уточнили в пресс-службе ведомств.

В суде бывший директор вину не признал, однако доказательств хватило для вынесения приговора. Суд назначил семь лет колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали эквивалент незаконно полученного подкупа - больше пяти миллионов рублей. Преступную схему выявили полицейские, а на имущество осужденного наложили арест.

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