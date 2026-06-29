Гроза и +30 градусов ожидается в Иркутске 30 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 30 июня воздух прогреется до +28…+30 градусов, вечером пройдет кратковременный дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 7-12 метров в секунду. После захода солнца столбик термометра опустится до отметки +15…+17.

- Переменная облачность, кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер ночью юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье будет еще жарче, до +27…+32. Однако если солнце так и не выглянет, то ожидается +20…+25. Температура ночью +13…+18, в пониженных формах рельефа до +8.

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