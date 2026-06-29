В Иркутске продолжается обустройство северной части острова Юность. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске продолжается обустройство северной части острова Юность. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в прошлом 2025 году здесь появилась терраса в виде палубы корабля, бронзовые барельефы и стенды об истории иркутского флота. Силами ветеранов ВМФ смонтировали мачту.

- В этом году к работам подключился инвестор, и теперь идет монтаж парусов. На прошлой неделе установили внутренние и внешние леса, завод-изготовитель устранил замечания по мачте. Подрядчик завозит материалы и приступает к основным работам, - говорится в сообщении мэрии.

Перед строителями поставили задачу завершить все к 24 июля, потому что День Военно-морского флота в этом году выпал на 26 июля. Праздник планируют провести рядом с обновленным пространством, в амфитеатре «Ракушка». Паруса в этот день с помощью подсветки окрасят в цвета Андреевского флага.

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