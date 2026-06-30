Банки и полиция Иркутска договорились сообща бороться с мошенниками. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Представители 20 крупнейших банков, работающих в Иркутской области, собрались на одной площадке с полицейскими, чтобы выработать единый план действий. Главная цель - перекрыть мошенникам доступ к деньгам клиентов и наладить мгновенный обмен информацией. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, встреча прошла на площадке регионального отделения Центробанка.

- Было решено создать единый алгоритм оперативной связи: как только банк замечает подозрительную операцию, сигнал тут же уходит в полицию. Во-вторых, договорились вместе работать по статье о неправомерном обороте средств платежей, чтобы привлекать к ответственности тех, кто помогает выводить украденное. В-третьих, к профилактической программе «Мы вас защитим» подключились банки из десяти городов России - это даст общую систему оповещения и позволит реагировать быстрее, - рассказали в МВД.

Банкиры не просто выслушали предложения, но и сами выдвинули несколько совместных инициатив. Встреча завершилась вручением благодарственных писем сотрудникам, которые помогли пресечь передачу денег мошенникам.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что узнав результаты УЗИ, будущая мама была в ужасе. Малышу в утробе грозила смертельная опасность. Читайте подробности.