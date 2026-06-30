Жителя Иркутска осудили за оправдание терроризма в интернете. Фото: прокуратура Забайкалья.

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Иркутска за комментарии в соцсетях. Как сообщает «АиФ-Забайкалье» со ссылкой на краевую прокуратуру, в апреле и августе 2024 года он публично одобрял действия террористических организаций и призывал других к подобной деятельности.

- Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд признал парня виновным и назначил три года колонии общего режима. Кроме того, на два года ему запретили администрировать сайты и каналы, а также размещать любые публикации и комментарии в интернете, - пишут журналисты.

Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

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