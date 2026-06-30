Губернатор Иркутской области предложил отгружать топливо независимым АЗС

Главная задача сейчас - снять ажиотаж на заправках. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании федерального штаба по топливу. Он озвучил несколько предложений. В первую очередь обеспечить отгрузку топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами.

- Также приоритетно выделять бензин и дизель для выполнения обязательств по северному завозу. Для территорий, где независимые сети занимают основную долю рынка или являются единственными, предложил установить специальный режим поставок или реализовывать гарантированный объем ГСМ через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу, - написал в сети глава региона.

Главная задача сейчас - снять ажиотаж на заправках. В регионе уже ввели запрет на розлив топлива в канистры и лимит в 50 литров на один автомобиль за одну заправку на АЗС Роснефти. Продолжает работу оперативный штаб, который занимается обеспечением топливом общественного транспорта, северного завоза и доставки продуктов. Еще больше новостей читайте в материале КП-Иркутск, собрали все, что известно на 30 июня.