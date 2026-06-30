Сибиряк рассказал жене о странных звонках. Та сразу поняла – любимый в опасности

Пенсионер из Братска снял со счета почти 150 тысяч рублей и собирался отправить их аферистам. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионер из Братска снял со счета почти 150 тысяч рублей и собирался отправить их аферистам. От непоправимой ошибки его уберегла жена. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Все началось со звонка от лжесотрудников администрации. Мужчине пообещали выплату в 13 тысяч рублей и попросили продиктовать номер СНИЛС. Стоило ему назвать цифры, как тут же перезвонил человек, который представился уже полицейским. Он напугал пенсионера тем, что тот стал жертвой мошенников, и убедил срочно перевести все сбережения на некий «безопасный счет», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Доверчивый сибиряк сходил в банк, обналичил деньги и уже готов был расстаться с ними навсегда. Но перед переводом рассказал обо всем жене. Женщина мгновенно поняла, что мужа разводят. Накопления удалось спасти.

Полицейские напоминают: никаких безопасных счетов не существует, а настоящие сотрудники никогда не попросят переводить куда-либо ваши сбережения. Не сообщайте никому данные документов, коды из сообщений и пароли.

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