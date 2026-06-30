ООО «Транснефть – Восток» поддержало проведение Братского марафона – 2026

Фото предоставлено компанией ООО «Транснефть – Восток».

В спортивном марафоне приняли участие более 300 человек. Спортсмены из различных регионов страны – от Калининграда до Якутии – съехались в Братск, чтобы проверить свои силы в состязании на выносливость. В забеге участвовали более 30 сотрудников ООО «Транснефть – Восток».

Программа забега включала дистанции на любой уровень подготовки: 42,2 км для марафонцев, 10 км – для любителей и 1 км для самых юных участников и начинающих бегунов.

Фото предоставлено компанией ООО «Транснефть – Восток».

«Поддержка активного и здорового образа жизни – важная составляющая корпоративной культуры компании. Такие мероприятия дают отличный стимул для дальнейшего развития», – отметил генеральный директор ООО «Транснефть – Восток» Денис Чеплянский.

«Транснефть – Восток» активно поддерживает и развивает спортивную жизнь Братска, реализуя разные проекты – от строительства площадок до помощи в проведении соревнований. Благодарен компании и ее сотрудникам за оказываемую помощь в реализации общественно значимых инициатив и за личное участие в спортивных мероприятиях», – сказал мэр города Братска Александр Дубровин.

Реализуя комплекс мер по поддержке спортивных проектов, ООО «Транснефть – Восток» вносит вклад в реализацию государственной стратегии по развитию физической культуры и спорта в стране.