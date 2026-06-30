Десять лесных пожаров потушили в Иркутской области за 29 июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В лесах Приангарья за 29 июня 2026 года справились с десятью пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, три новых очага потушили в день обнаружения, их площадь составила чуть больше 15 гектаров.

- Еще семь пожаров перешли с прошлых дней, их общая площадь превысила 1100 гектаров. Среди них два крупных в Бодайбинском районе, с ними тоже справились. На тушении работали почти 290 человек и 32 единицы техники. В воздух поднимали 12 самолетов, общий налет приблизился к 50 часам, - добавили в правительстве.

Ранее на север области, в Катангский, Бодайбинский и Киренский районы, отправили 89 пожарных для усиления группировки, они помогали бороться с огнем в труднодоступных местах, куда можно добраться только по воздуху. На утро 30 июня под контролем находятся три пожара в Катангском, Чунском и Нижнеилимском районах, их общая площадь почти 640 гектаров, сейчас их дотушивают. Действует один очаг на шести гектарах в Усольском районе. Лес продолжают патрулировать 90 групп и четыре самолета Ан-2. Обстановка под контролем.

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