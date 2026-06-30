Жительница Забайкалья просит взыскать миллион рублей с обидчиков из сети

Женщина явно расстроилась, увидев обзывательства в чате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье разгорелся спор, достойный сценария комедии. Женщина работает кассиром в гаражно-строительном кооперативе. В общем чате коллеги, недовольные ее работой, высказались в ее адрес весьма эмоционально, в том числе назвали «грымзой».

- Обида оказалась серьезной, и кассир подала в суд. Она потребовала признать эти высказывания порочащими честь и достоинство, а также взыскать с пятерых ответчиков солидарно миллион рублей компенсации морального вреда, - рассказывают в объединенном пресс-центре судов Забайкалья.

Суд первой инстанции встал на сторону ответчиков, решив, что женщина не доказала, кто именно вел переписку в чате. Но кассир не сдалась и подала апелляцию. 30 июня судебная коллегия отложила рассмотрение дела, чтобы истец предоставила дополнительные доказательства.

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