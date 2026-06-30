Коллектив Нукутской больницы передал два автомобиля для бойцов СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Коллектив Нукутской районной больницы принял решение передать два автомобиля в Комитет семей воинов Отечества Иркутской области для отправки в зону специальной военной операции.

- Ранее транспорт использовался для нужд медицинского учреждения. Теперь автомобили будут задействованы в решении логистических задач, доставке грузов и оперативном обеспечении воинских подразделений, - сообщает правительство Иркутской области.

Военнослужащие уже подтвердили получение машин и поблагодарили Комитет семей воинов Отечества Иркутской области, коллектив Нукутской районной больницы, заместителя председателя правительства Приангарья Наталью Дикусарову, волонтёров центра «Содействие», а также земляков из Осинского района за гуманитарную помощь.

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