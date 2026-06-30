Детский омбудсмен взяла на контроль семью, из которой изъяли 8 детей в Бурятии

В Улан-Удэ инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки изъяли из семьи восьмерых детей. Как сообщает КП-Иркутск, полицейские пришли с профилактическим визитом и застали детей без присмотра. Матери не было дома - она ушла на день рождения и вернулась только утром.
В ходе осмотра квартиры установлены антисанитарные условия, беспорядок. В холодильнике обнаружены лапша быстрого приготовления и алкоголь, морозильная камера пуста. Дети питались самостоятельно - варили яйца и пельмени, оставленные матерью. В семье воспитываются дети разного возраста, в том числе ребёнок около года.
После возвращения женщины сотрудники провели беседу. Семья состоит на учёте. Несовершеннолетние помещены в реабилитационный центр на 21 день.
Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина.
- Маме оказывается помощь с привлечением благотворительного фонда для содействия в ремонте и обустройстве жилого помещения. С мамой организована работа кризисного психолога. Одному ребёнку предоставлена путёвка в детский лагерь. Решается вопрос об устройстве младших детей в детские сады, - сообщила Вероника Штыкина.