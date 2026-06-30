"У нас крыша летит походу": В Бурятии смерч и град оставили поселок без света

Смерч в Бурятии

Сильный град и смерч обрушились 30 июня 2026 года на поселок Онохой в республике Бурятия. Сначала налетел вихрь - он промчался по населенному пункту, срывая крыши по пути. Как сообщают местные власти, из-за смерча с крыш полетели листы кровли. А после того, как вихрь скрылся вдали, из зависшей тучи посыпался град, который побил урожай. По словам местных жителей, град был размером с грецкий орех.

После этого молния ударила в электрические провода, в результате электроснабжение отключилось и жители остались без света. Над восстановлением энергосбережения работают аварийные службы.

Все происходящее жители снимали на видео. На одном из них девушка запечатлевает, как мимо дома пролетает кусок кроли:

- Закрывай окна, у нас крыша летит походу, говорит она.

В гидрометцентре о непогоде предупреждали: так по республике прогнозировали грозы и возможный град.

Ранее смерч пронесся по Свердловской области, наделав бед в поселке Кушва.