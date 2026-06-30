Гроза и жара до +29 градусов ожидается в Иркутске 1 июля

Гроза ожидается в Иркутске. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 1 июля 2026 года воздух прогреется до +27…+29 градусов, временами будет идти небольшой дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду, после захода солнца похолодает до +16…+18.

- Переменная облачность, днем по области кратковременные, местами ливневые дожди. В отдельных районах грозы, утром туманы. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15-20 м/с, - рассказывают синоптики.

В Приангарье днем потеплеет до +25…+30, если солнце скроется за облаками, то до +17…+22. Температура ночью +14…+19, при прояснении +8…+13.

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