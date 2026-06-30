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НовостиОбщество30 июня 2026 23:05

Гроза и жара до +29 градусов ожидается в Иркутске 1 июля

Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду
Татьяна ИВАНОВА
Гроза ожидается в Иркутске.

Гроза ожидается в Иркутске.

Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 1 июля 2026 года воздух прогреется до +27…+29 градусов, временами будет идти небольшой дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду, после захода солнца похолодает до +16…+18.

- Переменная облачность, днем по области кратковременные, местами ливневые дожди. В отдельных районах грозы, утром туманы. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15-20 м/с, - рассказывают синоптики.

В Приангарье днем потеплеет до +25…+30, если солнце скроется за облаками, то до +17…+22. Температура ночью +14…+19, при прояснении +8…+13.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 8 детей искали в квартире еду, пока мама до утра отмечала день рождения. Читайте подробности.