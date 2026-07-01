В Иркутской области задержали лидера и участников крупной преступной группы. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Приангарье накрыли крупную криминальную структуру. Впервые в Сибири завели уголовное дело по тяжелой статье - за создание и руководство преступным сообществом лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Всего задержаны девять человек, все они уже под стражей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, СУ СКР и ГУФСИН региона.

- По данным оперативников, лидер получил свой статус еще в 2019 году. Он координировал криминальные группы, назначал «смотрящих», контролировал общую кассу и финансировал заключенных. Его задержали в августе 2025 года, теперь ему грозит пожизненное, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

В ходе дальнейшей работы полицейские вскрыли всю структуру сообщества с четким разделением ролей. За силовой блок отвечал 40-летний фигурант, за финансовый - 43-летний, который собирал деньги, в том числе с предпринимателей. Еще один, 34-летний, курировал связь с колонией и координировал осужденных. Кроме того, участники сообщества придерживались идеологии запрещенного экстремистского движения. Руководитель силового блока распространял криминальные взгляды среди местных жителей и вербовал новых участников.

Группировка совершила больше 15 преступлений. В январе 2021 года ее члены похитили мужчину и требовали 45 тысяч рублей. Летом 2024 года в Ангарске они вымогали у местного жителя 200 тысяч рублей, угрожая оружием. При обысках у задержанных изъяли несколько единиц оружия, включая пистолеты и автоматы, а также большое количество боеприпасов. Расследование продолжается.

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