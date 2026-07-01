В Иркутске мошенников осудят за поставку технического кислорода в больницы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске перед судом предстанут генеральный и коммерческий директора одной компании. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, их обвиняют в том, что они продавали в больницы технический кислород под видом медицинского. Схема работала в 2025 году.

- Технический газ стоит намного дешевле и не предназначен для лечения, что оба руководителя прекрасно знали. Но вместо закупки качественного медицинского кислорода они отправляли в медучреждения фальсификат, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что компания использовала одни и те же паспорта качества на десятки разных поставок, а лабораторные исследования в Иркутске вообще не проводились. Транспортную цистерну не обрабатывали, и в ней возили оба вида газа.

Общая сумма поставок фальсифицированного кислорода составила два миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложили арест на 32 миллиона рублей. Уголовное дело насчитывает 37 томов, проведены необходимые экспертизы. Сейчас материалы переданы в суд, и руководителям предстоит ответить за фальсификацию и мошенничество.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 28-летняя женщина умерла вместе с дочерью во время родов в Иркутске. Читайте подробности.