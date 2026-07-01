Бойцу СВО из Иркутской области вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

Боец СВО стал жертвой мошенников. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мамско-Чуйского района через суд добилась возврата крупной суммы участнику специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, мужчина стал жертвой мошенников, которые представились работниками инвестиционного фонда и предложили заработать на ценных бумагах.

- В июле 2025 года он перевел через банковское приложение на чужой счет больше 1,2 миллиона рублей. Деньги, как выяснилось позже, ушли жителю Усольского района. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве, - пишут правоохранители.

Прокуратура подала иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил требования, и теперь потерпевший получит свои деньги обратно. Исполнение решения проконтролирует надзорное ведомство.

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