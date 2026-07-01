Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области 30 июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За 30 июня в лесах Приангарья справились с четырьмя пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, один новый очаг потушили в Заларинском районе сразу в день обнаружения, его площадь составила чуть больше половины гектара.

- Еще три пожара перешли с прошлых дней, их общая площадь почти 32 гектара, с ними справились в Нижнеудинском, Усольском и Чунском районах. На тушении работали 194 человека и 26 единиц техники. С воздуха за обстановкой следили четыре самолета, общий налет превысил 21 час, - добавили в пресс-службе правительства.

На утро 1 июля под контролем остаются два пожара в Катангском и Жигаловском районах общей площадью почти 622 гектара, сейчас их дотушивают. Лес продолжают патрулировать 89 групп и два легкомоторных самолета. Обстановка под контролем.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что ребенок погиб, упав с велосипеда в парке Улан-Удэ. Читайте подробности.