В Иркутской области провели совещание, посвященное сохранению экосистемы Байкала

В Иркутске прошло выездное заседание правительственной комиссии, посвященное сохранению экосистемы Байкала. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске прошло выездное заседание правительственной комиссии, посвященное сохранению экосистемы Байкала. Главный итог - мероприятия дают результат, и их будут продолжать. Из федерального бюджета на природоохранные проекты уже выделили более 46 миллиардов рублей. Задача - сохранить уникальное озеро и при этом развивать регионы для людей.

В Байкальске на бывшей промплощадке БЦБК идет системная работа по устранению накопленного вреда. Уже разработаны и одобрены Российской академией наук природоподобные технологии очистки и рекультивации. Снесли треть объектов комбината. В 2026-2028 годах на отдельных картах полигона «Солзанский» проведут опытно-промышленные испытания этих технологий.

В Ангарске строят экокластер - современный экотехнопарк, который позволит сортировать все 100% отходов и вдвое сократить захоронение на полигонах. На Байкал вышло новое научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», на его строительство направили почти 500 миллионов рублей. Оно будет вести мониторинг по всей акватории озера. По оценкам ученых, запасы основных промысловых видов рыбы в Байкале стабильны. Запрет на промышленный лов омуля и его искусственное воспроизводство заметно улучшили ситуацию.

Ранее КП-Иркутск писала о том, как дефицит топлива скажется на туристическом сезоне на Байкале летом 2026. Читайте подробности.