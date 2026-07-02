Жителя Иркутска осудили за аферу с ипотекой на 3,9 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 43-летнему мужчине за мошенничество с кредитом. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

- В 2023 году он вместе со знакомым (его дело рассматривается отдельно, приговор пока не вынесен - Ред.) купил участок в селе Урик Иркутского района. В декабре того же года оформил ипотеку якобы на строительство жилого дома. При подаче документов в банк вписал в анкету липовые данные о своих доходах. Строить, кстати, ничего и не планировал. Полученные 3,9 миллиона рублей подельники поделили и потратили по своему усмотрению, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сам осужденный признал вину и сказал, что ему досталось только 500 тысяч рублей. Суд назначил три года условно с испытательным сроком два года. Банк через гражданский суд уже взыскал с него больше трех миллионов рублей, а также забрал залоговый участок.

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