В Нижнеилимском округе ввели график продажи бензина и урезали лимит до 30 литров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижнеилимском округе Иркутской области ввели новые правила продажи топлива – они отличаются от тех, что действуют по региону. О нововведениях рассказал мэр округа Павел Березовский.

Запасы бензина в округе ограничены, и если не урезать потребление сейчас, топливо кончится вдвое быстрее. Тогда заправки придется закрыть для всех, кроме экстренных служб, а это уже вызовет настоящий коллапс.

- Представьте, если во всем городе не будет бензина. Вот тогда мы по-настоящему поймем серьезность ситуации, - обратился он к землякам.

Правила, согласованные с владельцами АЗС, вступили в силу 1 июля 2026. Физическим лицам бензин теперь отпускают только два дня в неделю - по понедельникам и четвергам, строго с 12:00 до 22:00. Лимит на одну машину снизили до 30 литров, заливать топливо разрешено исключительно в бензобак. Канистры, бочки и любая другая тара по-прежнему под запретом.

При этом социальные службы - скорая помощь, полиция, мусоровозы, аварийно-спасательные формирования - продолжают заправляться круглосуточно и без выходных по топливным картам. Для них ничего не изменилось.

Глава округа признал, что мера вынужденная и доставит людям массу неудобств, но другого выхода сейчас нет. Он также призвал жителей по возможности вообще отказаться от поездок на автомобиле и подал личный пример.

- Я на работу и с работы буду ходить пешком. И коллегам предлагаю последовать этому примеру. Благо наши поселки территориально это позволяют, - добавил он, пообещав держать жителей в курсе по мере развития ситуации.

Как обстоит ситуация с топливом в регионе - читайте в материале КП-Иркутск. Собрали все, что известно на 2 июля.