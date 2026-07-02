Выдача карт международной платежной системы с начала года выросла в Сибири почти на 20%

С января по май 2026 года в регионах Сибири выдали более 42 тыс. карт UnionPay (ЮнионПэй). За тот же период прошлого года жители округа оформили 36 тыс. карт этой платежной системы. Данные приводят эксперты Россельхозбанка. На рост показателей повлиял растущий интерес к туристическим и деловым поездкам в страны Азии.

Доля выданных с начала года карт UnionPay (ЮнионПэй) в Сибири уже превысила 45 % от всего объема оформленного пластика в РСХБ. Рост произошел почти во всех регионах СФО. Если по количеству в лидерах находятся Иркутская область, Красноярский край (включая Хакасию), а также Новосибирская область, то по темпам прироста в топ-3 вошли уже Алтайский край (вместе с Республикой Алтай), Тыва и Иркутская область.

Данные по выданным картам UnionPay (ЮнионПэй) в Сибирском федеральном округе (январь-май 2026г.)

Иркутская область – 9250 (+ 20 % гг)

Красноярский край и Республика Хакасия – 9243 (+ 16 % гг)

Новосибирская область – 8653 (+ 16 % гг)

Алтайский край и Республика Алтай – 4202 (+ 55 % гг)

Кемеровская область – Кузбасс – 4130 (- 3 % гг)

Омская область – 2895 (+ 0,4 % гг)

Томская область – 2832 (+ 7,5 % гг)

Республика Тыва – 1218 (+ 41 % гг)

Среди факторов, которые повлияли на рост выдачи карт, эксперты РСХБ называют запуск дополнительных рейсов из городов Сибири в Китай. По некоторым направлениям авиаперелеты начали выполняться ежедневно.

Количество транзакций по картам UnionPay (ЮнионПэй), выпущенным в Сибири, с начала года превысило 1,4 млн. Пик пришелся на апрель – 307 тыс. платежных операций. В сравнении с январем – маем прошлого года общий показатель вырос на 109 %.

«Мы прогнозируем, что этим летом количество операций по картам UnionPay (ЮнионПэй) незначительно снизится. Это обычная история для июня – сентября, потому что в это время в Таиланде, Вьетнаме и Китае немного уменьшается поток туристов из-за начала сезона дождей, а также чрезвычайно жаркой погоды. При этом по выдаче карт рост однозначно продолжится, в том числе за счет продления безвизового режима нашей страны с Китаем до конца 2027 года», – подчеркнула Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка.

Наталья Баркова отметила, что карта UnionPay (ЮнионПэй) предназначена не только для покупок за границей, пользоваться ей можно и по России. Ограничения на оплату товаров, услуг или переводы через СБП внутри страны не предусмотрены, как и по картам МИР. При этом снятие наличных возможно через банкоматы, на которых есть наклейка международной платежной системы.