Боец СВО из Иркутска нашел работу в библиотеке после 104 осколочных ранений

Ветеран Виктор Белогубцев из Иркутска прошел через множество испытаний. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Ветеран Виктор Белогубцев из Иркутска прошел через множество испытаний. В 2024 году он отправился на спецоперацию, служил старшим разведчиком в бригаде «Черные барсы», участвовал в освобождении Авдеевки. Во время одного из боев попал под массированный артобстрел и получил 104 осколочных ранения, включая тяжелое в голову.

Врачи буквально собрали его по частям. После долгого лечения он вернулся «за ленточку», но снова был серьезно ранен, после чего его комиссовали. За мужество Виктор награжден медалью Жукова, медалью «За отвагу» и медалью «Участника специальной военной операции».

- Дома начались новые испытания. Несмотря на образование юрисконсульта и опыт техника по оптическим сетям, работодатели отказывали, ссылаясь на то, что не могут обеспечить нужные условия труда. Тогда Виктор обратился в Кадровый центр «Работа России». Там для него разработали индивидуальный план, помогли с резюме и быстро организовали встречу с работодателем, - рассказывают в региональном правительстве.

В итоге ветеран устроился библиотекарем в Областную специальную библиотеку для слепых. Сейчас он работает с документами, ведет патриотическую деятельность и планирует учиться на инструктора-методиста по физкультуре. «Главное, никогда не опускайте руки, а иначе, как говорят боксеры, пропустишь в бороду», - поделился Виктор.

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