В Иркутской области началась подготовка к сентябрьским выборам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области стартовала подготовка к единому дню голосования. Председатель регионального избиркома Илья Дмитриев рассказал, что всего назначены девять кампаний. Главная из них - выборы депутатов Государственной Думы.

- В регионе образовали четыре одномандатных округа. Россияне, проживающие за рубежом, на этот раз к ним не прикреплены и будут голосовать только по федеральному округу. Без сбора подписей в выборах участвуют 11 партий. Необходимо представить свои списки кандидатов в ЦИК до 12 июля, а до 5 августа подать документы на регистрацию, - добавили в пресс-службе избиркома.

Кроме думских выборов, пройдут довыборы в Законодательное Собрание по округу № 18 и семь муниципальных кампаний в Катангском, Шелеховском, Братском, Нижнеилимском, Тулунском и Эхирит-Булагатском районах. Голосование будет трехдневным, с 18 по 20 сентября 2026. Дистанционное электронное голосование в регионе применять не будут.

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