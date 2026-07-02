Дождь и +29 градусов ожидается в Иркутске 3 июля. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 3 июля 2026 воздух прогреется до +27…+29 градусов, пройдет слабый дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. После захода солнца температура опустится до +16…+18.

- Переменная облачность, кратковременные дожди, в северных районах местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-17 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем ожидается жара до +25…+30 градусов, если солнце так и не выглянет, то до +18…+23. Температура ночью +13…+18, при прояснении +7…+12.

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